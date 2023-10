In una mattina che avrebbe potuto trasformarsi in una tragedia, un eroico agente della Polizia di Stato di Caserta, libero dal servizio, ha dimostrato un coraggio straordinario intervenendo per salvare due vite coinvolte in un violento incidente stradale. L’agente, in servizio presso la Questura di Caserta, si trovava libero dal servizio quando è stato testimone di un terribile incidente lungo il viale Carlo III di Caserta. Una vettura, dopo aver urtato violentemente un cordolo, si è capovolta, arrestandosi in prossimità dei canali laterali. Gli occupanti del veicolo avevano perso conoscenza a causa delle gravi ferite subite nell’impatto.

Senza esitare, l’agente ha agito prontamente, utilizzando un tubo in ferro trovato in strada per forzare l’apertura delle portiere del veicolo, che erano rimaste bloccate a causa dell’incidente. La sua tempestiva reazione e il coraggio dimostrato in una situazione così critica sono risultati fondamentali per liberare le due persone intrappolate nel veicolo.

Subito dopo l’intervento dell’agente, il personale medico del servizio 118 è stato allertato e si è recato sul luogo dell’incidente. I soccorritori hanno fornito le cure necessarie alle vittime, stabilizzandole prima di trasportarle d’urgenza in ospedale. Entrambi i pazienti presentavano numerose lesioni, e uno di essi aveva riportato una frattura vertebrale a seguito dello scontro.

L’eroismo dell’agente di polizia di Caserta ha dimostrato, ancora una volta, il coraggio e la dedizione del personale delle forze dell’ordine, anche al di fuori delle ore di servizio. La sua pronta risposta in una situazione di emergenza ha fatto la differenza, salvando vite umane e dimostrando l’importanza di avere individui preparati e determinati a proteggere la sicurezza pubblica in ogni momento.