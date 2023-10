Una nuova tempesta, chiamata Celine, ha messo in allerta la Francia, con previsioni che suggeriscono un’imminente ondata di maltempo anche per l’Italia, secondo quanto confermato da Meteo France. Questa settimana sarà caratterizzata da inondazioni, temporali e forti raffiche di vento. Attualmente, residui rovesci si verificheranno in alcune regioni italiane come Friuli Venezia Giulia, Umbria meridionale, Lazio e Campania, con accumuli di pioggia comunque deboli.

Secondo le previsioni di Meteo.it, il nuovo ciclone porterà piogge diffuse il 31 Ottobre, ma i fenomeni più intensi sono attesi già dal 30 Ottobre. Si prevedono piogge abbondanti, potenzialmente alluvionali sulla Liguria di Levante e sull’Alta Toscana, con quantitativi che potrebbero superare i 100 mm in 24 ore e punte massime di 200 mm sui rilievi di queste zone.

Per la festa di Halloween, ci si aspetta vento forte e piogge che lasceranno gradualmente l’Italia nel primo pomeriggio. Tuttavia, le precipitazioni potrebbero risultare forti, soprattutto nelle regioni del Nord-Est e lungo il versante tirrenico, le stesse aree già colpite da frequenti piogge nei giorni precedenti.

Previsioni a breve termine e per la Festa dei Morti:

Il 1° Novembre si prevede un tempo stabile, non freddo, senza vento e senza pioggia. Sarà una giornata discreta con momenti soleggiati, con la possibilità di qualche banco di nebbia notturno e mattiniero.

Tuttavia, per la Festa dei Morti, il meteorologo fa notare la preparazione di una “tempesta perfetta” che si espanderà verso l’Italia dalla Inghilterra, Francia e Spagna, con un ciclone atteso con una pressione centrale di 955 hPa. Si prevedono venti di burrasca molto intensi che potrebbero colpire l’Italia a partire dal 3 Novembre, con un’attesa di almeno due giorni di condizioni meteorologiche intense.

Si prospetta dunque un periodo movimentato per l’Italia dalla prossima settimana, con piogge torrenziali al Centro-Nord, caldo al Sud, Halloween con pioggia e vento su diverse regioni, seguito da un periodo di tregua il primo novembre. Tuttavia, un graduale e intenso peggioramento è atteso tra il 2 e il 5 Novembre.