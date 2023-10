Il Gruppo Ferrovie dello Stato ha annunciato la proroga del servizio del treno Frecciarossa Roma-Pompei per l’intero anno 2024, in seguito al notevole successo ottenuto dall’inaugurazione avvenuta il 16 luglio. Questa iniziativa è nata dalla collaborazione tra il Gruppo Ferrovie dello Stato e il Ministero della Cultura ed è stata salutata positivamente da Gennaro Sangiuliano, Ministro della Cultura, che ha commentato i dati di Trenitalia relativi al primo trimestre del treno.

Un Collegamento di Successo

Il Frecciarossa Roma-Pompei è diventato un collegamento molto apprezzato. Dopo una fase iniziale sperimentale, è reso settimanale, e finora ha registrato più di 3.000 passeggeri, con una media di oltre 300 viaggiatori ogni domenica. Questo collegamento offre un’opportunità unica per visitare gli scavi di Pompei, un luogo di straordinaria importanza storica.

Gennaro Sangiuliano, Ministro della Cultura, ha dichiarato che Pompei rappresenta non solo la memoria dell’identità italiana ma di tutta l’umanità. Ha evidenziato anche che Pompei è un esempio di gestione e conservazione del patrimonio culturale di cui andare fieri, un riconoscimento condiviso anche dalla Commissaria UE per la Coesione e le Riforme, Elisa Ferreira.

Il “Bonus Cultura” in Azione

Il successo del Frecciarossa Roma-Pompei è dimostrato anche dalle oltre 1.000 prenotazioni per il mese di ottobre, con un “tutto esaurito” registrato in una delle date. Di conseguenza, il collegamento è confermato per il 2024 e sarà operativo tutte le domeniche, con corse straordinarie anche nei giorni festivi.

Questo servizio rientra nelle iniziative di valorizzazione del patrimonio culturale italiane e promuove l’utilizzo del treno come mezzo di trasporto sostenibile. Il Frecciarossa parte da Roma Termini alle 8:53, fa una breve sosta a Napoli Centrale e arriva a Pompei alle 10:40. Per agevolare i viaggiatori diretti agli scavi, c’è il servizio di bus-navetta Pompei Link. Il ritorno è programmato per garantire una buona esperienza giornaliera, con il Frecciarossa che parte da Pompei alle 18:40, ferma a Napoli Centrale e arriva a Roma Termini alle 20:55.

Il Frecciarossa non è l’unico modo per raggiungere Pompei comodamente. Ci sono oltre 10 collegamenti giornalieri con i treni regionali di Trenitalia, che partono da Napoli Piazza Garibaldi e offrono connessioni con le Frecce provenienti da Nord e Sud. La stazione sottostante di Napoli Piazza Garibaldi offre un servizio Pompei Link per arrivare agli scavi, e il ritorno segue lo stesso itinerario.