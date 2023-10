La Festa del Cinema di Roma si prepara a ospitare un evento straordinario: il debutto di “Il Camorrista – La Serie,” una produzione di Giuseppe Tornatore che è rimasta nascosta per ben 40 anni. Questa serie, girata contemporaneamente all’omonimo film, ma mai andata in onda, finalmente verrà rivelata al pubblico in una rielaborazione straordinaria.

La Serie e la sua Storia

“Il Camorrista – La Serie” consiste di cinque puntate girate nel 1985, in parallelo con il film, che fu poi distribuito nei cinema nel 1986. Mentre il film divenne un cult, la serie è rimasta inedita, celata per decenni. Questa attuale rielaborazione è stata prodotta da Titanus Production e RTI – Mediaset, ed è distribuita da Minerva Pictures. Il regista Giuseppe Tornatore stesso ha curato il restauro, permettendo al pubblico di assistere alla prima e alla quarta puntata in anteprima durante la Festa del Cinema di Roma.

La Scelta di Non Mandare in Onda la Serie

Giuseppe Tornatore ha raccontato che all’epoca il produttore Goffredo Lombardo della Titanus presentò il progetto di “Il Camorrista” al giovane regista, insieme a una versione a puntate per la televisione. Questo approccio aveva lo scopo di ottenere i finanziamenti necessari per realizzare il film cinematografico. Nonostante fosse il 1985, un periodo in cui la serialità televisiva non aveva ancora raggiunto la popolarità attuale, Lombardo dimostrò una notevole visione d’insieme. Questo permise la produzione di entrambe le versioni, il film per il cinema e la serie televisiva di cinque episodi.

Tuttavia, il film cinematografico non ebbe una vita facile, a causa dei temi controversi trattati, e uscì rapidamente dalle sale cinematografiche. Questo risultato scoraggiante spinse la produzione a non mandare mai in onda la serie televisiva, relegandola agli archivi per quattro decenni. Ma ora, a distanza di 40 anni, questi cinque episodi sono stati finalmente riportati alla luce.

Il Restauro e la Rielaborazione

Guido Lombardo e i nuovi dirigenti dell’azienda hanno chiesto a Giuseppe Tornatore di restaurare e rieditare la serie televisiva. Questo ambizioso progetto ha richiesto una nuova scansione in 4K dei materiali originali, una correzione innovativa del colore, un sorprendente miglioramento del suono mono convertito in formato 5.1 e la modifica del formato originale da 1:33 a un più moderno 16:9. Nonostante il montaggio sia rimasto sostanzialmente invariato, alcune modifiche sono state apportate per ridurre la durata di ciascun episodio a circa cinquantacinque minuti.

In un incontro con il pubblico durante la Festa del Cinema di Roma, il regista premio Oscar e Grand Prix a Cannes per “Nuovo Cinema Paradiso,” Giuseppe Tornatore, condividerà ulteriori dettagli su questa incredibile resurrezione della sua opera d’esordio e le sfide che hanno accompagnato il processo di restauro e rielaborazione.