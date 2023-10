L’Europa occidentale è in allerta a causa dell’arrivo imminente del ciclone Bernard, noto anche come Xantos a Berlino, che sta per colpire il Portogallo meridionale, la Spagna e il Marocco. Le sue conseguenze si faranno sentire anche in Italia. Si prevedono piogge intense, venti che superano i 100 km/h e possibili alluvioni, mentre la pressione sul Mediterraneo centrale inizia a salire, portando un temporaneo miglioramento delle condizioni meteorologiche in Italia.

Il ciclone Bernard sta seguendo una traiettoria che lo porterà prima sul Portogallo meridionale, poi sulla Spagna e il Marocco, causando precipitazioni abbondanti e venti tempestosi. Lunedì, il ciclone si sposterà sulla Francia, e martedì giungerà nel Canale della Manica, dove si fonderà con un’altra depressione atlantica.

L’incrocio tra il caldo umido trasportato da Bernard dalle latitudini africane verso il Mediterraneo centrale e la nuova depressione atlantica creerà un vortice che porterà un forte maltempo sull’Europa occidentale. Le prime perturbazioni dovrebbero colpire il Nordovest italiano lunedì, seguite dal passaggio del fronte principale martedì e, in parte, mercoledì. Le regioni settentrionali saranno le più colpite, seguite dalle regioni centrali e meridionali affacciate sul Tirreno. Le regioni orientali affacciate sull’Adriatico e lo Ionio saranno meno esposte alle condizioni meteorologiche avverse.

Martedì, il Nord e la Toscana saranno interessati da forti condizioni di maltempo, con il rischio di nubifragi locali. Nel pomeriggio e la sera, le prime schiarite si vedranno nel Nordovest, ma forti rovesci o temporali raggiungeranno la Sardegna, il Lazio e l’Umbria. Alcune piogge, seppur modeste, potrebbero interessare anche le regioni centrali affacciate sull’Adriatico.

Il Sud rimarrà prevalentemente stabile, ma ci saranno nubi sempre più fitte e un netto peggioramento in Campania, Molise e la parte garganica della Puglia. In queste zone, il rischio di forti rovesci o temporali è concreto. Le temperature aumenteranno leggermente in Centro-Sud e lungo l’Adriatico, mentre i venti soffieranno forti dai quadranti meridionali.