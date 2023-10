Nonostante l’aumento del deficit di 15 miliardi di euro deciso dal governo, l’Italia continua ad affrontare sfide economiche significative. I soldi aggiuntivi saranno principalmente destinati a ridurre il cuneo fiscale, e il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha suggerito che potrebbero essere necessari ulteriori sforzi. Questo è un segnale importante per i mercati finanziari, che sono diventati sempre più nervosi. La preoccupazione principale riguarda l’aumento dei rendimenti dei titoli di Stato italiani, con il rendimento del Btp decennale che ha raggiunto il 5%, un livello non visto dal 2012.

Aumento dei Rendimenti dei Titoli di Stato

Il differenziale di rendimento tra i titoli di Stato italiani e quelli tedeschi è salito a 196 punti, indicando una crescente preoccupazione per la sostenibilità del debito italiano. Tuttavia, nonostante queste preoccupazioni, il Btp ha già raccolto 9,3 miliardi di euro nel suo secondo giorno di collocamento. Questo aumento dei rendimenti non riguarda solo l’Italia ma si sta verificando su tutti i titoli di Stato, sia europei che americani.

Il Debito Pubblico Italiano e la Necessità di Segnali Rassicuranti

Con un debito pubblico che supera il 140% del PIL, l’Italia è considerata un’osservata speciale dai mercati finanziari. È quindi cruciale fornire segnali rassicuranti in merito ai conti pubblici per mantenere la fiducia degli investitori. Ciò potrebbe richiedere risorse aggiuntive per la manovra economica e la riforma fiscale al di fuori dell’aumento del deficit.

Taglio delle Detrazioni Fiscali

Una delle opzioni per raccogliere risorse aggiuntive è il taglio delle detrazioni fiscali. Le simulazioni in corso includono la possibilità di abbassare la soglia delle detrazioni fiscali dal reddito, in modo che meno contribuenti possano beneficiarne. Questo potrebbe essere applicato a detrazioni per spese come istruzione, spese funebri, spese veterinarie, tra le altre. Un’altra opzione è colpire spese fiscali sotto una certa soglia o coinvolgenti un numero limitato di contribuenti.

Obiettivo: Accorpamento dei Primi Due Scaglioni dell’IRPEF

L’obiettivo principale di questa misura sarebbe finanziare l’accorpamento dei primi due scaglioni dell’Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (IRPEF), portando a un unico maxi-scaglione al 23% fino a 28 mila euro di reddito. Questo ridurrebbe la complessità fiscale e semplificherebbe il sistema.

Altri Possibili Sforzi e Segnali

Il governo sta anche considerando il potenziamento del taglio del cuneo fiscale, ad esempio allineando al 7% il taglio per i redditi tra 25 e 35 mila euro. Inoltre, sono previsti segnali positivi sulle pensioni, la sanità e la natalità, con l’obiettivo di ridurre il carico fiscale sulle famiglie.