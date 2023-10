La Legge di Bilancio 2024 introduce importanti cambiamenti per i bonus famiglia, con l’arrivo del nuovo Assegno di Inclusione e ulteriori aggiornamenti che influenzeranno vari sostegni finanziari per le famiglie italiane. Alcune delle principali novità che entreranno in vigore nel 2024 includono:

Assegno Unico per i Figli a Carico

L’Assegno Unico per i Figli a Carico non subisce modifiche significative nella Legge di Bilancio 2024, ma è previsto un incremento degli importi all’inizio dell’anno per adattarsi all’inflazione. Questo potrebbe portare l’importo base mensile per figlio minore a circa 200 euro, esclusi ulteriori incrementi e aggiunte come maggiorazioni per specifiche circostanze, ad esempio, figli disabili, madri under 21 o famiglie con almeno 4 figli.

È importante sottolineare che coloro che già ricevono l’Assegno Unico non devono rinnovare la domanda nel 2024, ma è necessario aggiornare l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) entro la fine di febbraio.

Assegno di Inclusione

A partire dal 2024, il Reddito di Cittadinanza sarà sostituito dall’Assegno di Inclusione. Quest’ultimo sarà rivolto esclusivamente alle famiglie con almeno un componente minore, disabile o over 60. Si garantirà un’integrazione del reddito familiare fino al raggiungimento di una soglia minima, con l’importo massimo stabilito dalla legge.

A differenza del Reddito di Cittadinanza, nell’Assegno di Inclusione non saranno considerati i componenti del nucleo familiare occupabili, riducendo di conseguenza l’importo ottenibile. Questi individui avranno, tuttavia, la possibilità di partecipare a un programma di supporto per la formazione e il lavoro, ottenendo un bonus aggiuntivo di 350 euro al mese.

Carta Dedicata a Te

La Carta Acquisti Dedicata a Te continuerà a essere erogata nel 2024, con ulteriori finanziamenti stanziati per fornire circa 460 euro alle famiglie idonee, utilizzabili per spese di spesa, carburante o abbonamenti pubblici. Le famiglie aventi un ISEE inferiore a 15.000 euro senza altri sostegni al reddito verranno prese in considerazione per l’assegnazione.

Altri Bonus Famiglia

Ci saranno ulteriori aggiornamenti e nuovi bonus famiglia, inclusi il Bonus Asilo Nido potenziato per i nati dal 2024 e nuovi bonus per maggiorenni, come la Carta Cultura Giovani e la Carta del Merito. Inoltre, la possibilità di ridurre l’IRPEF attraverso le detrazioni per familiari a carico è ancora prevista per alcune categorie, pur avendo subito modifiche a seguito dell’introduzione dell’Assegno Unico.