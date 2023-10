Il pullman della Air Campania partito alle 6.50 del mattino da Grottaminarda, a causa di un’avaria, si è fermato in autostrada. Tutti i passeggeri sono stati costretti a scendere e hanno dovuto raggiungere il casello di Napoli a piedi per poi attendere il bus sostitutivo. Non sono mancate le proteste dei viaggiatori che hanno lamentato, durante la non breve passeggiata in autostrada, la totale assenza delle forze dell’ordine.

“La sicurezza dei viaggiatori deve essere la priorità per chi si occupa di trasporto pubblico. Purtroppo non è la prima volta che accadono episodi simili che rappresentano un serio rischio per l’incolumità dei passeggeri. Queste persone sono state costrette a percorrere a piedi un lungo tratto di autostrada, una cosa pericolosissima, soprattutto se fatta senza l’intervento delle forze dell’ordine. Gli habituè della tratta lamentano frequenti disservizi che mettono a rischio la sicurezza di tutti. Ai passeggeri va garantita l’efficienza e l’affidabilità attraverso una manutenzione costante dei mezzi, l’unico modo per evitare che fatti del genere si ripetano”. Così Francesco Emilio Borrelli, deputato di Alleanza Verdi Sinistra.

