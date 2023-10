Una tranquilla passeggiata per una giovane donna incinta di 28 anni si è trasformata in un dramma inaspettato, quando un cane di grossa taglia, un Rottweiler, è precipitato da una finestra del terzo piano di un edificio, colpendo la 28enne. L’incidente ha avuto luogo intorno alle 12 in via Frattina, nel cuore di Roma. Immediatamente dopo l’impatto, la donna è stata soccorsa e trasportata in codice rosso all’ospedale Umberto I, a causa di politraumi riportati nell’incidente. La gravità della situazione ha suscitato preoccupazione, specialmente a causa della gravidanza della giovane donna.

La dinamica esatta dell’incidente è ancora oggetto di indagine da parte delle autorità. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione San Lorenzo in Lucina, che stanno cercando di determinare le circostanze che hanno portato al tragico evento. Uno degli aspetti cruciali dell’indagine riguarda le cause che hanno spinto il Rottweiler a cadere dalla finestra.

Nonostante la gravità dell’incidente, ci sono alcune notizie positive da riportare. La donna coinvolta, sebbene abbia subito una lesione lieve alla testa, non è in pericolo di vita, ed è stata ricoverata all’Umberto I per ricevere le cure necessarie. Inoltre, è stato riferito che il feto non ha subito danni e presenta un battito cardiaco stabile, il che rappresenta un motivo di sollievo per la futura mamma e i suoi cari.

Al centro dell’attenzione c’è ora la proprietaria del cane, la quale rischia un’accusa di lesioni. È ancora in corso l’indagine per stabilire se ci fosse un motivo specifico che abbia spinto il Rottweiler a precipitare dalla finestra. Una delle teorie suggerisce che l’animale potrebbe essere caduto mentre inseguiva un gatto all’interno dell’appartamento.