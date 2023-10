Una grossa pietra si è staccata dalla facciata del Mašchio Angioino, il maestoso castello di Napoli, cadendo sul marciapiede di via Acton. Fortunatamente, al momento dell’incidente, non c’erano pedoni in quella zona, e non sono riportati feriti. Le autorità locali sono intervenute prontamente per affrontare la situazione. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco e gli agenti della polizia municipale, che hanno immediatamente interdetto la zona al transito pedonale per garantire la sicurezza pubblica.

Già dalla sera precedente, erano avviate ulteriori verifiche e operazioni di messa in sicurezza. Le autorità ritengono che si sia trattato di un evento isolato, ma stanno continuando a monitorare attentamente la situazione per garantire la sicurezza dei residenti e dei visitatori.

L’incidente serve da promemoria dell’importanza di mantenere e controllare costantemente le strutture storiche e architettoniche, specialmente quando sono situati in zone ad alto afflusso di persone. Le autorità locali stanno lavorando per preservare il patrimonio storico e garantire la sicurezza del pubblico.