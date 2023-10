Una storia di fede, speranza e una tragica fine ha scosso la tranquilla cittadina di Pietrelcina, luogo natale di San Pio da Pietrelcina. Una donna di nazionalità inglese, giunta in questa città con la speranza di trovare conforto e guarigione grazie alla vicinanza ai luoghi natali del Santo, ha visto prematuramente interrompersi il filo della sua esistenza a causa di un improvviso malore o dell’aggravamento delle sue condizioni di salute. La donna, ultrasettantenne, aveva intrapreso un viaggio che simboleggiava la sua fede e la sua ricerca di sollievo dai gravi problemi di salute che l’affliggevano. Tuttavia, nonostante le sue speranze e le sue preghiere, la sua vita è stata tragicamente spezzata, lasciando una comunità sgomenta e sconvolta.

La tragica vicenda ha avuto luogo presso una struttura ricettiva nella cittadina di Pietrelcina, dove la donna si trovava in compagnia della sua sorella. È stata proprio quest’ultima a dare l’allarme quando si è resa conto che qualcosa non andava con la sua cara parente. Purtroppo, nonostante i tempestivi interventi del servizio di emergenza medica (il 118) e delle forze dell’ordine, non è stato possibile fare nulla per salvare la donna.

Le autorità hanno dichiarato che non ci sono elementi di mistero o circostanze sospette riguardo a questa tragica morte. Sembra trattarsi di un evento causato da motivi puramente medici, sottolineando ancora una volta quanto sia imprevedibile la fragilità della vita umana.

La comunità di Pietrelcina, oltre ai visitatori che giungono in questo luogo sacro per trovare conforto e fede, condivide ora il dolore di questa perdita.