Il Giro d’Italia 2024 si preannuncia come un evento straordinario, con un percorso che attraverserà alcune delle località più affascinanti d’Italia. La corsa, che partirà il 4 maggio da Venaria Reale, avrà un significato speciale poiché segna il 75º anniversario del tragico incidente aereo che coinvolse il leggendario “Grande Torino”. Le anticipazioni sul percorso, sebbene ufficialmente rivelate solo venerdì durante il Festival dello Sport a Trento, sono già suscitate grande entusiasmo.

Una delle tappe più attese riporterà il Giro in Campania, con ben due frazioni previste in questa regione. Napoli, che ha dimostrato di essere una delle tappe di maggior successo nelle edizioni precedenti, è di nuovo nel programma. I panorami mozzafiato offerti dalla città partenopea la rendono un punto di riferimento imperdibile per la corsa rosa. La tappa, probabilmente la nona, dovrebbe avere partenza da Avezzano e concludersi o nel centro di Pompei o sulle spettacolari pendici del Vesuvio.

Il Sindaco Manfredi aveva già annunciato l’entusiasmo del Comune di Napoli per ospitare nuovamente il Giro, rivelando che la città è pronta ad accogliere la corsa rosa. C’è anche la speranza, avanzata da alcune voci, di ospitare la settimana dei Mondiali di ciclismo in futuro, un’idea che rappresenterebbe una grande opportunità per Napoli e dovrebbe essere perseguita con determinazione.

Nel Giro 2024, il Sannio sarà di nuovo protagonista con una tappa che dovrebbe partire da Foiano di Val Fortore e concludersi sulle suggestivi pendici di Bocca della Selva a Cusano Mutri. Questo percorso ricorda la tappa dell’edizione 2021, quando il Giro attraversò queste zone, offrendo agli spettatori paesaggi mozzafiato e sfide emozionanti.