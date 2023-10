Una tragica notizia arriva da Campizze di Rotondi, dove un giovane extracomunitario è stato investito mortalmente mentre si trovava in sella a una bicicletta. La vittima, originaria del Burkina Faso, risiedeva in un centro di accoglienza lungo la Statale Appia, insieme ad altri migranti. L’incidente è avvenuto quando il giovane stava pedalando lungo la strada, ed è stato investito da un veicolo. Purtroppo, il conducente dell’auto non si è fermato per prestare soccorso e ha continuato la sua corsa. Sul luogo dell’incidente, i Carabinieri hanno trovato pezzi dell’auto coinvolta nell’incidente, tra cui uno specchietto. Questi indizi dovrebbero aiutare le forze dell’ordine a identificare l’investitore e a procedere con le indagini.

Secondo il racconto di alcuni testimoni, dopo il primo impatto, il giovane extracomunitario è riuscito a rialzarsi, ma mentre si trovava al centro della carreggiata, è stato tragicamente investito da un’altra autovettura diretta verso Arpaia. Nonostante l’intervento tempestivo dei soccorritori, purtroppo, non è stato possibile salvare la sua vita.