La Cappella del Carmelo, richiamo storico chiuso per oltre cent’anni è stata aperta al pubblico questa mattina, per volere dell’ amministrazione comunale retta dal sindaco Maurizio Falanga. Presenti tutti al taglio del nastro più importante della storia di Poggiomarino.

Oltre alla giunta, all’ amministrazione comunale, ai dirigenti scolastici dei plessi del paese, tantissimi i cittadini curiosi che hanno applaudito all’ apertura di quel portone, che ha custodito per decenni bellezze inestimabili. “È in occasioni come queste che la fatica ed i sacrifici scompaiono e prendono il posto alla soddisfazione ed alla gioia. Restituiamo ai Poggiomarinesi una Cappella la cui restaurazione è un atto di fede e di amore verso il popolo di Poggiomarino che merita di vivere le sue bellezze” afferma il sindaco Maurizio Falanga.

“Sono orgoglioso del fatto che con i fondi arrivati grazie al piano strategico della Città Metropolitana si sia ristrutturata la Cappella del Carmelo, che fa parte del patrimonio storico ed architettonico del nostro territorio” fa sapere il consigliere metropolitano Felice Sorrentino.

“La Cappella Maria del Carmelo è finalmente aperta. Ogni volta che vi entravo, durante i sopralluoghi effettuati con i tecnici del comune, immaginavo questo giorno. Oggi possiamo tutti ammirare la sua bellezza ed essere grati alla famiglia di zì Cristoforo dell’ Annunziata per avercela donata. Avremmo voluto consegnarla ai cittadini molto prima ma non è stato facile metterla in sesto. Abbiamo avuto bisogno di tempo e abbiamo lavorato con dedizione. Da domani si lavorerà per valorizzarla ogni giorno, attraverso la collaborazione con associazioni del territorio” racconta e promette il vicesindaco Luigi Belcuore.

“Stamattina abbiamo tutti vissuto una emozione che difficilmente dimenticheremo. L’impegno resta quello di far conoscere a tutti i cittadini, anche dei paesi limitrofi, le bellezze della Cappella del Carmelo. Personalmente farò in modo che ogni 16 luglio verrà officiato un rito religioso per volere della famiglia Dell’ Annunziata che all’ epoca donò tanta bellezza ai posteri “ dice l’assessora agli Eventi, Lisa Speranza.

Tra le musiche che hanno accompagnato il momento solenne l’Inno nazionale ed il Nabucco. Al flauto la prof.ssa Simona Peluso, docente presso l’istituto comprensivo “Terzo Ceschelli” di San Giuseppe Vesuviano ed alla chitarra il prof. Antonio Pezzullo, docente presso l’istituto comprensivo “1 Capoluogo” di Poggiomarino. A dare voce alle emozioni i bimbi delle scuole di Poggiomarino.