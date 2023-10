In una rapida azione condotta nella mattinata odierna, gli agenti del Commissariato di Scampia hanno effettuato un controllo presso l’abitazione di un individuo nel quartiere di Scampia, rivelando una sorprendente scoperta. L’operazione ha preso una svolta inaspettata quando l’uomo sottoposto al controllo ha notato la presenza della polizia e ha lanciato dalla finestra del suo appartamento una pistola. Gli agenti, prontamente reagendo, sono riusciti a recuperare l’arma, successivamente identificata come una pistola clandestina di modello revolver, calibro 38, con all’interno 5 munizioni calibro 38 special.

L’individuo, un cittadino napoletano di 30 anni, è immediatamente tratto in arresto con l’accusa di detenzione e porto illegale di arma clandestina, reato che comporta conseguenze legali severe. L’azione delle forze dell’ordine ha dimostrato la loro prontezza nel rispondere a situazioni potenzialmente pericolose, garantendo la sicurezza dei cittadini e la prevenzione di attività criminali potenzialmente dannose.

Il Commissariato di Scampia ha espresso apprezzamento per l’efficienza dei propri agenti e per il loro impegno costante nel garantire la sicurezza e l’ordine pubblico nel quartiere. L’indagine sul caso rimane in corso, e ulteriori dettagli potrebbero emergere man mano che saranno raccolti ulteriori elementi di prova.