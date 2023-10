Un tentato furto è stato impedito grazie all’azione rapida e attenta dei Carabinieri a Mercogliano. La vicenda coinvolge due individui di origine rumena, un 25enne e un 27enne, già noti alle Forze dell’Ordine, che sono stati denunciati in stato di libertà presso la Procura della Repubblica di Avellino per “tentato furto in abitazione”. L’episodio ha avuto luogo nel pomeriggio di ieri.

Tutto è iniziato con la segnalazione al numero di emergenza 112 da parte di un cittadino attento, che ha notato i due stranieri mentre maneggiavano vicino alla porta d’ingresso di un’abitazione. La prontezza dell’operatore alla Centrale Operativa ha permesso di attivare tempestivamente una pattuglia della locale Stazione dei Carabinieri.

I Carabinieri sono arrivati in tempo per sorprendere i sospetti ladri all’interno dell’appartamento, mentre stavano rovistando tra i mobili del soggiorno. L’intervento tempestivo delle forze dell’ordine ha impedito il furto e ha portato alla denuncia dei due individui.

Questa vicenda sottolinea l’importanza della collaborazione tra i cittadini e le forze dell’ordine per garantire la sicurezza delle comunità. Le autorità incoraggiano i cittadini a segnalare prontamente situazioni sospette o veicoli e persone non familiari alle forze dell’ordine.