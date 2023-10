I Carabinieri hanno intensificato i controlli a Solofra e Montoro al fine di prevenire reati predatori, in particolare furti nelle abitazioni. Questa operazione fa parte di una task force dedicata a garantire la sicurezza pubblica, in risposta a preoccupazioni riguardo a un aumento dei reati in queste aree. Gli sforzi mirano sia a prevenire i reati che a intervenire tempestivamente in caso di emergenza.

L’operazione, sviluppata sotto le direttive del Prefetto Paola Spena, ha visto impegnate oltre 20 pattuglie in un arco di appena 24 ore. Grazie a un efficace monitoraggio, tempestivi interventi e indagini immediate, sono denunciate in libertà due donne e un uomo ritenuti responsabili di furti all’interno di due supermercati di Montoro.

L’azione dei Carabinieri ha riguardato anche il rispetto delle norme sulla circolazione stradale e la pubblica sicurezza, con ispezioni in numerosi locali pubblici. In totale, sono elevate varie contravvenzioni per violazioni del Codice della Strada, che hanno comportato il ritiro di una patente di guida e di una carta di circolazione. Durante l’operazione, sono controllati circa 80 veicoli e oltre 100 persone.