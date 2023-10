Il decesso di Lorenzo Della Femine, noto tiktoker con un seguito di un milione e mezzo di followers conosciuto come Mister Pella Pazzo, ha portato a Casalnuovo di Napoli un afflusso imprevisto di fans, che hanno trasformato il suo funerale in un tumultuoso corteo di moto e blocchi stradali. La situazione ha suscitato preoccupazione per la sicurezza stradale, portando il deputato dell’Alleanza Verdi Sinistra, Francesco Emilio Borrelli, a denunciare il fatto alle autorità.

Il Corteo Selvaggio e i Blocchi Stradali

Decine di scooteristi hanno accompagnato il feretro di Lorenzo Della Femine, mentre centinaia di suoi sostenitori hanno bloccato le strade di Casalnuovo di Napoli. In molti video che circolano sui social media, si vedono mezzi non assicurati, pilotati a velocità sconsiderata e senza casco. La situazione ha destato preoccupazione tra i residenti e gli automobilisti, mettendo a rischio la sicurezza stradale.

La Denuncia di Borrelli

Il deputato Francesco Emilio Borrelli ha ritenuto necessario denunciare questa situazione alle autorità competenti. Ha sottolineato che, anche in occasione di eventi funebri, il caos e l’illegalità non dovrebbero essere tollerati. La sicurezza pubblica è una priorità, e il corteo selvaggio e i blocchi stradali hanno messo in pericolo la vita di chi si trovava sulle strade di Casalnuovo di Napoli durante il funerale.

Le Preoccupazioni dei Cittadini

Un cittadino ha scritto al deputato Borrelli, sottolineando che i funerali di Mister Pella Pazzo sono stati strumentalizzati dai suoi sostenitori per organizzare un corteo abusivo di mezzi pericolosi. Questo comportamento è stato ampiamente documentato sui social media, mettendo in luce la spavalderia di coloro che hanno partecipato a questo evento. Il cittadino ha espresso la speranza che le forze dell’ordine reagiscano a questa situazione.

La Risposta di Borrelli

Il deputato Borrelli ha dichiarato che questa è stata una scena indesiderata e pericolosa. Ha enfatizzato che non si tratta di vietare di dare l’estremo saluto a una persona cara, ma di garantire che tali eventi non comportino rischi per la sicurezza pubblica. La denuncia alle autorità è un passo importante verso il ripristino dell’ordine e della sicurezza nelle strade di Casalnuovo di Napoli.