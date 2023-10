Una terribile tragedia ha colpito la comunità di Petralia Soprana, nel Palermitano, dove un bimbo di soli quattro anni ha perso la vita a causa di una fuga di gas nella sua abitazione. I genitori del piccolo hanno riferito di aver avvertito un forte odore di gas all’interno della loro casa, una masseria situata in contrada San Giovanni Sgadari, prima di scoprire il dramma che si stava svolgendo. La mattina iniziava come qualsiasi altra, ma la scoperta dell’odore di gas ha scatenato il panico tra i genitori. Nel corso di questa emergenza, hanno fatto la terribile scoperta che il loro amato bambino non stava respirando ed era in arresto cardiaco. La situazione è diventata ancora più angosciante quando il personale del 118 è chiamato e l’elisoccorso è intervenuto immediatamente.

Inizialmente, sembrava che il bambino potesse riprendersi, ma nonostante le coraggiose manovre di rianimazione tentate dal personale medico, il piccolo non ha resistito ed è deceduto. Questo è un evento straziante che ha colpito non solo la famiglia, ma l’intera comunità locale.

La perdita di un bambino così giovane è una tragedia incommensurabile, e le indagini saranno fondamentali per determinare le circostanze esatte dell’incidente e se ci sono state eventuali negligenze o cause sottostanti. In questo momento di dolore, la comunità si stringe attorno alla famiglia in lutto, offrendo il proprio supporto e le proprie condoglianze in un momento così difficile.