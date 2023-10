Alle ore 00:22 registrata una scossa di terremoto con una magnitudo di 4.2, con epicentro situato ad Anacapri, nella provincia di Napoli, nel cuore del Tirreno Meridionale, in mare. La profondità stimata del sisma è di circa 455.9 chilometri. I dati relativi ai terremoti sono costantemente monitorati e aggiornati grazie all’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), che fornisce informazioni importanti sulla sismicità del territorio italiano. Nonostante la magnitudo abbastanza significativa, c’è da notare che a causa della notevole profondità del terremoto, è improbabile che sia avvertito dalla popolazione. Questi terremoti profondi, essendo lontani dalla superficie terrestre, di solito non causano scosse sismiche significative e non rappresentano una minaccia per la popolazione.

Inoltre, è da sottolineare che questa scossa non è collegata al bradisismo o al movimento dei Campi Flegrei, due questioni geologiche che periodicamente attirano l’attenzione nella regione. L’INVG e altre istituzioni di monitoraggio continuano a vigilare sulle attività sismiche in Italia, garantendo una sorveglianza costante e informando il pubblico su eventuali eventi sismici rilevanti per la sicurezza e la gestione del territorio.