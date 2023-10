Una giornata come tutte le altre si è trasformata in una tragedia inimmaginabile a Casalnuovo, in provincia di Napoli, questa mattina. La vittima di questa terribile fatalità è stata Filomena La Montagna, una farmacista di 40 anni originaria di Marigliano, ma residente a Somma Vesuviana. Lascia dietro di sé una figlia di due anni e mezzo e un marito devastati dalla perdita. Filomena aveva iniziato a lavorare presso la farmacia di Casalnuovo da appena un mese.

La tragedia ha colpito la comunità locale e ha gettato nel dolore familiari, amici e colleghi. La vita di Filomena è stata spezzata in modo drammatico mentre si stava recando al lavoro questa mattina, martedì 10 ottobre 2023. Ancora non è stata completamente chiarita la dinamica esatta dell’accaduto.

L’incidente stradale è avvenuto in via Strettola Romano, nelle vicinanze della scuola De Curtis, intorno alle 8:30 del mattino. Sul posto sono intervenuti tempestivamente gli agenti della Polizia Municipale di Casalnuovo di Napoli, sotto la guida del Comandante Pasquale Pugliese, con il supporto dei carabinieri e dell’ambulanza del 118. Purtroppo, nonostante i loro sforzi, non è stato possibile salvare la vita di Filomena, che è deceduta a causa delle ferite riportate.

Secondo le prime ricostruzioni dell’accaduto, la 40enne aveva appena parcheggiato la sua vettura, una Fiat 500X beige, su una strada in salita in via Strettola, una traversa del corso principale di Casalnuovo. Tuttavia, quando è uscita dall’auto, sembra che questa abbia iniziato a scivolare all’indietro, forse a causa di un malfunzionamento o del mancato aggancio del freno a mano. Con ogni forza, Filomena avrebbe cercato di fermare la vettura, cercando di evitare che colpisse altri veicoli, ma è stata tragicamente travolta dalla sua stessa auto in retromarcia. L’impatto l’ha spinta violentemente contro un’altra auto parcheggiata.

I soccorritori sono intervenuti prontamente e hanno cercato di rianimare la vittima, ma le ferite erano troppo gravi. La donna è morta a causa di un violento trauma toracico, rimanendo intrappolata tra i due veicoli coinvolti nell’incidente.

La strada è stata chiusa al traffico per consentire alle forze dell’ordine di effettuare i rilievi necessari. Entrambi i veicoli coinvolti sono stati posti sotto sequestro penale a disposizione dell’autorità giudiziaria per ulteriori indagini. Nel frattempo, la salma di Filomena è stata restituita alla sua devastata famiglia.