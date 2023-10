A Battipaglia un caseificio è finito evacuato a seguito di un vasto incendio di sterpaglie che ha generato un fumo acre all’interno dell’attività commerciale. L’incendio è scoppiato in via Fosso Pioppo, in un terreno situato nelle vicinanze del caseificio e dello svincolo autostradale. Le fiamme, alimentate dal vento, hanno raggiunto anche un edificio nelle immediate vicinanze del caseificio, causando preoccupazioni per la sicurezza. Sono intervenute sul luogo le squadre dei vigili del fuoco di Eboli e i volontari della Protezione Civile di Battipaglia per spegnere l’incendio.

Parallelamente, i carabinieri hanno avviato un’indagine per determinare le cause dell’incendio. Al momento, sembrerebbe che l’incendio sia di natura accidentale, ma ulteriori indagini saranno condotte per confermare la causa esatta dell’incendio.