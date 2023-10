Ieri sera, sulla superstrada 335 Marcianise-Giugliano, si è verificato un tragico incidente stradale che ha causato la morte di un uomo di 76 anni e ha lasciato altre due persone ferite. L’incidente ha gettato nel lutto una famiglia e ha scosso la comunità locale. La dinamica dell’accaduto è ancora oggetto di indagini da parte della Polizia Stradale di Caserta.

L’Incidente

L’incidente è avvenuto quando il 76enne si trovava fermo al margine della carreggiata con la sua auto in panne, in attesa dell’assistenza da parte di un carro attrezzi. Il carro attrezzi era già posizionato e pronto a caricare il veicolo del pensionato.

Tuttavia, la tragedia ha colpito quando una vettura, condotta da un uomo, si è schiantata contro il carro attrezzi e l’auto del 76enne. L’impatto è stato violento e devastante, causando gravi danni e ferite mortali al conducente anziano. Purtroppo, nonostante l’intervento tempestivo dei soccorritori, l’uomo è deceduto quasi sul colpo a causa delle ferite riportate.

Le Vittime

La vittima, un uomo di 76 anni, viene descritta dai parenti e dagli amici come una persona rispettata e amata nella comunità locale. La sua tragica morte ha lasciato un vuoto incolmabile nella vita dei suoi cari, che stanno cercando di fare fronte a questa perdita improvvisa e dolorosa.

Inoltre, due persone sono rimaste ferite nell’incidente, tra cui il conducente del carro attrezzi. Le loro condizioni attuali sono sconosciute, ma sono state trasportate in ospedale per ricevere le cure necessarie. La comunità si unisce nell’auspicare una pronta e completa guarigione per loro.

Indagini in Corso

La Polizia Stradale di Caserta è immediatamente intervenuta sulla scena dell’incidente e ha iniziato a raccogliere prove e testimonianze per stabilire la dinamica dell’accaduto. Le circostanze che hanno portato all’incidente sono ancora oggetto di indagini, e gli inquirenti stanno cercando di determinare se ci siano stati comportamenti irresponsabili o violazioni delle norme stradali da parte del conducente della vettura coinvolta.