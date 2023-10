In Italia, il carovita dovuto all’inflazione sta mettendo a dura prova le famiglie, soprattutto quelle con redditi medio-bassi. I costi associati a beni essenziali, come il cibo e le bollette di luce e gas, sono aumentati notevolmente negli ultimi anni. Questa situazione ha portato molte famiglie a fare sacrifici significativi per arrivare a fine mese. Uno degli effetti negativi di questa crisi economica è la bassa natalità. La precarietà occupazionale e le risorse finanziarie limitate scoraggiano le famiglie dall’avere figli. Nel 2022, l’Italia ha registrato il suo record storico negativo di nascite, un problema che potrebbe comportare difficoltà a lungo termine per il paese.

Il governo italiano si è posta l’obiettivo di invertire questa tendenza e incentivare le famiglie ad avere più figli. In questo sforzo, è stato creato un bonus da 3.600 euro destinato a famiglie numerose e a coloro che hanno figli piccoli, noto come “bonus asilo nido.”

Dettagli sul Bonus Asilo Nido da 3.600 Euro

Questo bonus è progettato per sostenere le famiglie con più figli. Riguarda il cosiddetto “bonus asilo nido.” Chi avrà diritto a ricevere questo bonus di 3.600 euro nel 2024 per ottenere l’asilo nido gratuito per il proprio figlio?

Il bonus asilo nido sarà concesso a partire dal secondo figlio in poi, a condizione che il primo figlio nella famiglia non abbia superato i 6 anni. È quindi rivolto alle famiglie numerose, con l’obiettivo di sostenere la genitorialità e favorire la natalità.

Questa misura si aggiunge alle regole esistenti per l’asilo nido per il primo figlio. Le famiglie con un reddito annuo compreso tra 25.000 e 40.000 euro potranno ricevere un bonus di 250 euro al mese per coprire i costi dell’asilo nido per il singolo figlio, mentre per coloro con un ISEE superiore a 40.000 euro, il bonus sarà di 150 euro al mese.