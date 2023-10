Negli ultimi giorni, Napoli è stata testimone di un aumento dei tentativi di truffa attraverso falsi preavvisi di accertamento per infrazioni al Codice della Strada. La Polizia Locale di Napoli ha rilasciato un comunicato ufficiale per mettere in guardia i cittadini da questa truffa diffusa.

I falsi avvisi di accertamento contengono informazioni fuorvianti e ingannevoli, e il loro obiettivo è estorcere denaro tramite bonifico bancario. Alcune delle caratteristiche più comuni di questi falsi avvisi sono:

Richiesta di pagamento su un IBAN: IT80E360810513208408408445, senza indicazione del beneficiario.

Dicitura inaccurata: “Sostava la strada sul marciapiede.”

Sanzione prevista di €83.00, con una falsa riduzione del 30% calcolata in €56.90 invece di €58.10.

Causale fuorviante: “obolo.”

Termine di pagamento entro 2 giorni.

Richiesta di effettuare il pagamento senza specificare la causale del versamento.

Affermazione che al momento dell’accertamento sul veicolo non era esposto alcun titolo che autorizzasse.

La Polizia Locale di Napoli sottolinea l’importanza di essere vigili e prudenti di fronte a tali situazioni. È fondamentale verificare attentamente la provenienza di qualsiasi avviso di multa o richiesta di pagamento, specialmente se ci sono segni di sospetto o incongruenze nei dettagli forniti.

In caso di dubbi sulla validità di un avviso di multa o di richiesta di pagamento, è consigliabile contattare direttamente le autorità locali o la polizia per verificare l’autenticità dell’avviso. Non si dovrebbe mai effettuare un pagamento senza essere certi della legittimità della richiesta.

La truffa dei falsi avvisi di multa è un problema serio che sfrutta la paura delle sanzioni stradali per ottenere denaro in modo fraudolento. La vigilanza e l’informazione sono fondamentali per proteggere se stessi e gli altri dai tentativi di truffa di questo genere.