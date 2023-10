Un episodio drammatico si è verificato a Torre del Greco, Napoli, quando un uomo di 38 anni ha evitato i domiciliari per minacciare la sua ex moglie nei pressi di un salone di bellezza. L’uomo è stato arrestato dai Carabinieri, nonostante abbia cercato di negare il suo coinvolgimento e dichiarare che si trattava di un errore. Le autorità lo hanno detenuto per l’accusa di evasione e per il suo presunto coinvolgimento nelle minacce alla sua ex consorte, le cui motivazioni restano oscure. Attualmente, l’uomo è detenuto nel carcere di Poggioreale in attesa di giudizio.

Il Contesto dell’Arresto

L’arresto dell’uomo di 38 anni è avvenuto nei pressi della sua abitazione a Torre del Greco. Nonostante fosse già noto alle forze dell’ordine, ha cercato di giustificare la sua presenza in strada e ha affermato che il suo arresto era un errore. Tuttavia, i Carabinieri non hanno creduto alle sue spiegazioni e lo hanno arrestato immediatamente.

Accuse e Fuga Domiciliare

Oltre all’accusa di evasione dai domiciliari, si sospetta che il trentottenne abbia abbandonato l’appartamento in cui stava scontando la detenzione domiciliare per minacciare la sua ex moglie. Al momento, i motivi di queste minacce restano poco chiari e soggetti a ulteriori indagini.

Destinazione: Carcere di Poggioreale

Dopo l’arresto, l’uomo è stato condotto nel carcere di Poggioreale, a Napoli, dove attende il processo. La situazione è complicata e potrebbero emergere ulteriori dettagli durante l’indagine giudiziaria.