Un 52enne residente a Scisciano, già noto alle forze dell’ordine, è rimasto vittima di un violento tentativo di rapina che si è concluso con il ferimento dell’uomo da due colpi d’arma da fuoco. L’incidente si è verificato ieri sera, gettando un’ombra di preoccupazione sulla tranquilla comunità locale. L’aggressione ha avuto luogo in tarda serata in una strada di Scisciano, e, sebbene i dettagli siano ancora in fase di verifica, sembra che l’uomo sia preso di mira da individui sconosciuti che cercavano di compiere una rapina.

Dopo essere ferito da due colpi d’arma da fuoco, il 52enne è immediatamente trasportato all’ospedale di Nola per ricevere cure mediche. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di San Vitaliano, che stanno conducendo un’indagine dettagliata per ricostruire l’intero episodio e identificare gli autori del tentativo di rapina.

Fortunatamente, l’uomo ferito non è in pericolo di vita, ma l’attacco ha comunque scosso la comunità e ha innescato un’urgente ricerca di risposte da parte delle autorità. La sicurezza pubblica e la prevenzione del crimine rimangono al centro delle preoccupazioni, e le indagini delle forze dell’ordine sono volte a garantire che i responsabili di questo atto violento siano identificati e portati di fronte alla giustizia.

La comunità locale segue con apprensione gli sviluppi dell’indagine, nella speranza che tali atti criminali siano fermati e che la tranquillità possa essere ripristinata.