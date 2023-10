In una serie di controlli eseguiti dalla Compagnia dei Carabinieri di Torre del Greco nella città di Portici, sono stati effettuati due arresti per reati legati alla droga e una denuncia per il possesso illegale di armi, portando alla luce attività criminali nella zona.

Arresti per Detenzione di Droga:

Gli arresti riguardano Enzo Zobel e la sua convivente Gelsomina Scognamiglio. Durante una perquisizione presso la loro abitazione, i carabinieri hanno scoperto e sequestrato 49 dosi di cocaina e una stecchetta di hashish. Oltre alla droga, è stato trovato materiale per il confezionamento e il taglio delle dosi. Entrambi sono stati arrestati con l’accusa di detenzione di droga a fini di spaccio. Enzo Zobel è stato trasferito al carcere di Poggioreale, mentre Gelsomina Scognamiglio è stata rinchiusa nel carcere di Pozzuoli.

Denuncia per Porto Abusivo di Armi:

Un uomo di 37 anni, originario di Foggia, è stato denunciato per il possesso illegale di un manganello di ferro flessibile lungo quasi 60 cm. L’arma è stata trovata durante un controllo dell’auto dell’uomo ed è stata sequestrata.

Controlli alla Circolazione:

Durante l’operazione, sono stati effettuati anche controlli alla circolazione stradale, che hanno portato a decine di sanzioni per violazioni al codice della strada. Molte delle sanzioni sono state emesse per la mancanza di copertura assicurativa sui veicoli, un problema comune nelle operazioni di questo tipo.