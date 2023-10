Ieri mattina, una tragedia ha scosso i fedeli giunti al Sacro Monte di Novi Velia per partecipare alla cerimonia di chiusura del Santuario, lasciando tutti sgomenti e addolorati. Una donna, apparentemente giunta da Altavilla Silentina, è stata vittima di un improvviso malore, presumibilmente un infarto, che purtroppo le ha tolto la vita istantaneamente. La tragedia ha gettato un’ombra di tristezza sulla sacra montagna, dove centinaia di pellegrini avevano già iniziato a radunarsi nelle prime ore del mattino per onorare la Madonna in questa occasione speciale. La donna, la cui identità non è resa nota, stava partecipando attivamente alla cerimonia, cantando i canti dedicati alla Madonna, quando è rimasta colpita dal fatale malore che ha messo fine alla sua vita.

Il personale medico è immediatamente allertato, e un’ambulanza rianimativa della Misericordia è partita in fretta da Vallo per raggiungere la vetta del Gelbison. Tuttavia, nonostante gli sforzi dei soccorritori, non c’era nulla da fare, e la donna è dichiarata deceduta.

L’incidente ha gettato un’ombra di tristezza su questa cerimonia religiosa così solenne, e molti dei presenti sono profondamente scossi dalla tragedia. Le indagini sull’accaduto sono ancora in corso per comprendere meglio le circostanze esatte del decesso della donna.