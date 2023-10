Un tranquillo pomeriggio a Maiori è improvvisamente diventato un momento di emergenza quando una donna è rimasta ferita mentre si trovava in un terreno agricolo. L’incidente ha richiesto un intervento tempestivo da parte dell’eliambulanza e degli specialisti del soccorso alpino e speleologico della Campania. L’incidente è avvenuto in un limoneto di proprietà della donna mentre stava scendendo dei gradini. Improvvisamente, è inciampata e è precipitata da un muretto, riportando ferite che necessitavano di cure immediate. La situazione è diventata critica e si è reso necessario l’intervento dell’eliambulanza del 118 di Salerno.

L’elicottero è atterrato sul luogo dell’incidente e ha rapidamente dispiegato un equipaggio di soccorso composto da un infermiere, un medico ed un elisoccorritore del soccorso alpino e speleologico della Campania. La loro presenza è stata cruciale per la gestione dell’emergenza.

Dopo aver stabilizzato la donna sul posto e fornito le prime cure mediche necessarie, è eseguito il delicato recupero tramite verricello, che ha consentito di sollevare la paziente a bordo dell’elicottero in modo sicuro ed efficiente.

Una volta a bordo dell’eliambulanza, la donna è stata trasferita presso l’Ospedale Ruggi di Salerno, dove riceverà ulteriori cure e valutazioni mediche per le sue ferite. L’intervento rapido ed efficace delle squadre di soccorso ha permesso di garantire il miglior trattamento possibile alla paziente in un momento di grande difficoltà.