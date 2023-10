Recuperata questa mattina all’alba una donna lituana di 52 anni che ieri sera è precipitata in un burrone sui monti del Matese. L’incidente è avvenuto sul versante estremamente impervio tra monte Miletto e colle Tamburro. Dopo l’allarme arrivato al 118, una squadra del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico è partita alla volta di Campitello Matese (Campobasso) e da lì i tecnici hanno proseguito a piedi verso la grotta delle Ciaole per poi risalire il versante sud del Matese. Dopo circa un’ora e trenta di cammino la donna è stata individuata in un burrone a quota 1750 metri nel quale era scivolata, tra l’altro procurandosi diversi traumi al viso, ad un braccio e a una gamba.

Per raggiungere la donna uno degli uomini del Soccorso Alpino si è dovuto calare con le corde, assistito dai compagni. Raggiunta la 52enne, alla quale sono prestate le prime cure, si è verificato che quest’ultima era impossibilitata a muoversi ed era quindi necessario il recupero con un elicottero. Il velivolo partito da Napoli, con a bordo un medico rianimatore, un infermiere di area critica e un tecnico di elisoccorso, è arrivato sul posto alle 23 ma dopo diversi tentativi i soccorritori si sono resi conto che il recupero non era possibile a causa delle cattive condizioni meteo e dell’ambiente estremamente impervio. E’ quindi allertata l’aeronautica militare di Pratica di Mare, arrivata sul posto intorno all’una di notte ma anche in questo caso, dopo diversi tentativi, l’equipaggio si è dovuto arrendere.

Si è deciso a quel punto di tentare il recupero via terra con le squadre del Soccorso Alpino. La donna è immobilizzata e riportata a monte utilizzando tecniche alpinistiche. Solo allora l’elicottero dell’Aeronautica militare, che nel frattempo aveva fatto campo base nella sede della Protezione civile molisana a Campochiaro, è potuto tornare sulla zona per prelevare la donna ferita e consegnarla poi al 118 che l’ha trasportata in ospedale. Le operazioni, alle quali hanno partecipato anche i Vigili del fuoco, si sono concluse alle 5 di questa mattina.