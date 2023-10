Gli organizzatori di Tutto Sposi, un evento che si terrà a Napoli dal 26 al 29 ottobre presso la Mostra d’Oltremare, hanno denunciato atti di vandalismo contro i loro manifesti pubblicitari. Nella notte scorsa, i manifesti sono finiti stracciati e vandalizzati nella zona della Rotonda di Teverola, vicino al Centro Commerciale Medì. Questo episodio è fortemente condannato dall’organizzazione di Tutto Sposi.

Gli organizzatori hanno descritto gli atti di vandalismo come un tentativo di intimidazione simile a quello delle azioni camorristiche. È notato che tutti i poster pubblicitari di Tutto Sposi sono strappati, mentre gli altri manifesti nella rotonda sono rimasti intatti. Gli organizzatori si chiedono chi possa essere stato l’autore di questi atti e se le telecamere di sicurezza presenti nelle vicinanze possano aiutare a identificare i responsabili.

Nel frattempo, Lino Ferrara, presidente di Asso Fiere, ha sottolineato che se la Regione Campania implementasse i decreti attuativi della legge regionale sulle Fiere, gli organizzatori di eventi fieristici e i quartieri fieristici avrebbero la possibilità di accedere a finanziamenti governativi, come avviene in altre regioni come l’Emilia Romagna e la Lombardia. Questo potrebbe contribuire al rilancio delle fiere in Campania, compresa la Mostra d’Oltremare, che necessita di interventi di riqualificazione per affrancarsi dal degrado in cui si trova attualmente.