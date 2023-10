La scorsa notte a Pollena Trocchia, una serata in discoteca ha preso una piega illegale quando circa 400 persone si sono radunate nel locale, superando di 100 unità il limite di partecipanti consentito dalle normative vigenti. L’evento ha attirato l’attenzione delle autorità locali, che hanno agito prontamente per far rispettare le regole. I carabinieri della tenenza di Cercola, in collaborazione con i militari della compagnia di Torre del Greco, hanno avviato un’operazione congiunta per mettere fine alla festa e affrontare la situazione. Inoltre, hanno ricevuto supporto dal Nil (Nucleo Ispettorato del Lavoro) e dal Nas (Nucleo Antisofisticazioni e Sanità) nell’ambito dell’indagine.

L’imprenditore responsabile dell’organizzazione dell’evento, un uomo di 41 anni, è finito denunciato per aver superato il limite di partecipanti stabilito dalle leggi in vigore. Questo atto illegale metteva a rischio la salute pubblica e l’incolumità, visto che la location aveva un massimo consentito di trecento ospiti.