Il sindaco di Ercolano, Ciro Buonajuto, ha fornito spiegazioni in merito alla chiusura dello sportello edilizia privata del Comune avvenuta il 3 ottobre. Ha chiarito che questa decisione è stata determinata dall’assenza per malattia dei due dipendenti responsabili dell’ufficio, che successivamente sono risultati positivi al COVID-19. Di conseguenza, per garantire la sicurezza e la salute di tutti, sono state intraprese azioni immediate.

Il sindaco ha affermato che, in collaborazione con il dirigente dell’ufficio, sono state adottate misure di sanificazione dei locali interessati. Inoltre, è stato implementato lo smart working per tutti i dipendenti dell’ufficio, consentendo loro di continuare a svolgere le loro attività in modo sicuro da casa.

Buonajuto ha anche riconosciuto la carenza di personale che affligge gli uffici pubblici in generale, non solo a Ercolano. Ha sottolineato che l’amministrazione comunale ha già intrapreso azioni per colmare questa lacuna, inclusa l’organizzazione di concorsi per nuove assunzioni. Queste iniziative mirano a migliorare l’efficienza e la continuità dei servizi offerti ai cittadini nonostante le sfide legate alle assenze per malattia o altre emergenze.