Il governo italiano ha recentemente approvato un decreto di aiuti che introduce importanti aggiornamenti al bonus sociale, un meccanismo di sostegno alle famiglie in difficoltà economica o fisica sotto forma di sconti sulle bollette energetiche. Queste misure rappresentano un passo significativo nel fornire assistenza alle famiglie italiane in un momento in cui i costi energetici stanno diventando sempre più gravosi. Ecco un’analisi dettagliata delle principali modifiche apportate dal governo.

1. Adeguamento del Bonus Sociale Base:

Il primo aspetto principale di questo decreto riguarda l’adeguamento del “bonus sociale base”. Questo adeguamento è stato introdotto per allineare il bonus sociale alle attuali spese per luce e gas, dato che le compensazioni integrate, introdotte nell’autunno del 2021, non sono state confermate per l’ultimo trimestre dell’anno. L’obiettivo è garantire una riduzione della spesa prevista per il quarto trimestre del 2023, del 30% per l’elettricità e del 15% per il gas, come previsto dal meccanismo di funzionamento del bonus sociale. L’Autorità di Regolamentazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha stabilito l’ammontare di questo adeguamento, prendendo come riferimento il principio utilizzato finora per l’erogazione del bonus sociale.

Questo adeguamento sarà applicato in modo differenziato a seconda delle caratteristiche dei beneficiari del bonus sociale. In particolare:

I nuclei familiari con un ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) inferiore a 9.530 euro riceveranno il bonus aggiornato al 100%.

Quelli con un ISEE fino a 15.000 euro (soglia valida per tutto il 2023) riceveranno il bonus aggiornato all’80%.

Le famiglie numerose, con almeno 4 figli a carico, potranno accedere al bonus aggiornato anche con un ISEE più alto (fino a 30.000 euro per il 2023).

Questi aggiornamenti si sommeranno al bonus sociale ordinario, fornendo ulteriori benefici alle famiglie in base alle loro esigenze e situazioni finanziarie.

2. Contributo Straordinario per il Bonus Sociale Elettrico:

Il decreto include anche un contributo straordinario per le famiglie già titolari del bonus sociale elettrico, che sono più di 4 milioni in Italia. Il governo ha stanziato fondi per un importo di 300 milioni di euro per sostenere questa misura. L’erogazione del contributo sarà graduale e aumenterà in base al numero di membri del nucleo familiare.