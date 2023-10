Il cuore dell’Italia è pesantemente addolorato dalla tragica notizia della morte del Tenente di Vascello Daniele Marino, un giovane di 28 anni originario di Napoli, membro valoroso della Marina Militare Italiana, che ha perso la vita in un tragico incidente stradale in Brasile. Il Tenente Marino, medico di bordo sull’Amerigo Vespucci, ha lasciato il mondo a causa di un incidente stradale a Caucaia, una città situata nella regione del Cearà, nell’area metropolitana di Fortaleza, durante una sosta della nave scuola della Marina Militare. Nel tragico incidente, ha perso la vita anche il conducente della motocicletta su cui viaggiava, un giovane di 31 anni.

Le autorità locali brasiliane sono intervenute prontamente per soccorrere il militare italiano, ma le ferite riportate si sono rivelate fatali, portandolo via prematuramente dalla vita.

La Marina Militare Italiana ha comunicato questa dolorosa notizia alla famiglia del Tenente Marino, assicurando ogni forma di supporto possibile. In una dichiarazione ufficiale, la Marina ha affermato: “Il tragico evento è avvenuto durante la sosta in porto della nave. Sono in corso le verifiche del caso per determinare le dinamiche dell’incidente a cura delle autorità locali preposte. La famiglia è stata avvisata e la Marina è vicina ai familiari garantendo ogni necessario supporto.”

La morte del Tenente Marino non ha toccato soltanto il cuore degli italiani, ma ha anche suscitato un profondo cordoglio in Brasile. Emiliano de Freitas, governatore del Cearà, ha espresso le sue condoglianze alla famiglia del tenente e a tutto il popolo italiano attraverso i social media, dimostrando la solidarietà tra le nazioni in questo momento di dolore.

Anche l’Ambasciata d’Italia e la rete consolare italiana in Brasile hanno esteso le loro condoglianze alla famiglia e all’equipaggio dell’Amerigo Vespucci. In un momento così difficile, l’assistenza e il supporto dell’ambasciata e dei consolati italiani sono stati fondamentali per l’equipaggio della nave e per affrontare questa tragedia.