Con l’inizio dell’anno scolastico 2024, il panorama dei bonus per gli studenti sta subendo un’importante trasformazione. L’ormai familiare App18 sarà pensionata e sostituita da due nuovi strumenti di sostegno finanziario: la Carta della Cultura Giovani e la Carta del Merito. Questi nuovi bonus saranno destinati a studenti maggiorenni e offriranno opportunità uniche per coloro che soddisfano i requisiti.

Carta della Cultura Giovani e Carta del Merito: Cosa Sono?

La Carta della Cultura Giovani è progettata per gli studenti residenti in Italia con un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) non superiore a 35.000 euro. Questa carta offre un valore di 500 euro e rappresenta un prezioso aiuto per gli studenti che provengono da famiglie con redditi limitati.

Dall’altra parte, la Carta del Merito è riservata a coloro che raggiungono il massimo punteggio, ovvero 100/100, al momento del diploma. Anche questa carta offre un importo di 500 euro. Ciò significa che gli studenti che eccellono nei loro studi possono ricevere un ulteriore incentivo finanziario.

Entrambe le carte, la Carta della Cultura Giovani e la Carta del Merito, possono essere accumulate, consentendo agli studenti che soddisfano entrambi i requisiti di beneficiare di un aiuto economico combinato. Complessivamente, sono stati stanziati 190 milioni di euro all’anno per finanziare questi bonus.

Requisiti per la Carta del Merito

La Carta del Merito è disponibile sia per gli studenti delle scuole pubbliche che per quelli delle scuole paritarie. Tuttavia, ci sono requisiti chiari che gli studenti devono soddisfare per accedere a questo premio. Per essere idonei, gli studenti devono aver conseguito il diploma con un punteggio di almeno 100/100 entro il diciannovesimo anno di età.

Come Ottenere il Massimo Punteggio alla Maturità?

Il punteggio massimo alla Maturità, ovvero 100 punti, può essere ottenuto attraverso una combinazione di risultati nelle prove scritte, nella prova orale e nei crediti accumulati durante il triennio. Le prove scritte e l’orale possono contribuire fino a un massimo di 60 punti, mentre i restanti 40 punti derivano dai crediti guadagnati durante il triennio.

Inoltre, è possibile ottenere un bonus aggiuntivo fino a 5 punti al termine dell’orale. Questi punti extra premiano l’impegno e le abilità dimostrate durante la prova orale.

Condizioni per il Bonus alla Maturità

Per essere ammissibili al bonus della Carta del Merito, gli studenti devono accumulare almeno 30 crediti durante il triennio e totalizzare almeno 50 punti tra le prove scritte e l’orale. Coloro che raggiungono il punteggio massimo di 100 punti senza il bisogno di punti bonus possono persino aspirare alla “lode,” il massimo riconoscimento di eccellenza.