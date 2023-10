L’agevolazione del Bonus Trasporti, che offre un contributo di 60 euro al mese per l’acquisto di abbonamenti ai trasporti pubblici, è un beneficio nazionale che rimarrà attivo fino al 31 dicembre 2023. Questo bonus è stato recentemente rifinanziato per estendere la sua disponibilità fino alla fine dell’anno, in seguito all’esaurimento delle risorse previste a partire da agosto.

Oltre al beneficio nazionale, ci sono diverse iniziative regionali che offrono vantaggi ai cittadini nell’ambito dei trasporti pubblici. Ad esempio, molte Regioni offrono abbonamenti gratuiti per gli studenti o sconti significativi per promuovere la mobilità sostenibile. Il Piemonte, per esempio, mette a disposizione 100.000 bonus trasporti da 100 euro destinati a chi possiede un veicolo diesel Euro 3, 4 o 5, offrendo sconti sull’acquisto o il rimborso di abbonamenti annuali.

Questo bonus regionale non è disponibile per tutti, ma specificamente per i proprietari di determinati veicoli diesel, consentendo loro di ottenere uno sconto sull’acquisto di abbonamenti annuali o richiedere il rimborso per abbonamenti già acquistati, nonché per l’acquisto di abbonamenti plurimensili per studenti.

La procedura per richiedere il bonus prevede l’accesso alla pagina della Regione Piemonte, che sarà disponibile dal 30 ottobre 2023 alle ore 9:00. Sarà necessario autenticarsi con SPID, CIE o CNS e compilare un modulo con i dati richiesti, dichiarando di possedere un veicolo a gasolio Euro 3, 4 o 5.

Una volta compilata la richiesta, si riceverà una ricevuta con un codice che darà diritto allo sconto, utilizzabile due giorni dopo. Questo voucher potrà essere utilizzato sia presso le biglietterie fisiche che sulle piattaforme online per l’acquisto degli abbonamenti ai trasporti pubblici.

Per coloro che richiedono il codice entro la fine di ottobre, la validità sarà fino al 30 novembre. Per coloro che lo richiedono a partire dal 1° novembre, il voucher sarà valido solo per il mese di emissione e potrà essere utilizzato entro la fine di tale mese.

Riguardo alla procedura di rimborso, coloro che hanno già acquistato un abbonamento annuale e intendono richiedere il voucher potranno utilizzarlo come rimborso. La procedura rimborso rimarrà attiva anche dopo il 30 ottobre per chi acquista gli abbonamenti attraverso canali indiretti o nelle tabaccherie.