Le autorità marittime e i vigili del fuoco sono attualmente coinvolti in un’operazione di recupero di un corpo nelle acque della Costiera Amalfitana. L’operazione è stata avviata in seguito alla segnalazione di alcune persone che avevano notato il cadavere galleggiante in mare. L’area di ricerca si concentra principalmente tra i comuni di Cetara e Maiori, nella pittoresca e celebre Costiera Amalfitana. La Capitaneria di Porto di Salerno e i vigili del fuoco stanno collaborando per recuperare il corpo e determinare l’identità della vittima.

È importante notare che nella stessa zona, alla vigilia di Ferragosto, si era verificato un tragico incidente in barca, durante il quale era andato disperso Manuel Cientanni, un giovane di 29 anni originario di Salerno. Le autorità stanno cercando di stabilire se il corpo ritrovato sia legato a questo incidente e stanno lavorando per identificarlo.

L’operazione di recupero di un corpo in mare è un compito delicato e impegnativo che richiede la massima attenzione e competenza da parte delle autorità coinvolte. L’obiettivo principale è fornire risposte alle famiglie coinvolte e garantire il rispetto dovuto alla persona deceduta.