Nel quadro dei continui sforzi per garantire la sicurezza pubblica e il rispetto delle normative, i Carabinieri hanno condotto controlli mirati alla Sagra del Tartufo Nero di Bagnoli Irpino. Durante questi controlli, è esaminata un’ampia gamma di esercizi commerciali e un totale di circa 30 lavoratori. I risultati delle verifiche hanno portato a interventi significativi.

In particolare, è emerso che due attività commerciali sono sospese in seguito a violazioni. Una di queste per carenza di requisiti igienico-sanitari, mettendo in primo piano l’importanza della sicurezza alimentare e dell’igiene nei luoghi di ristoro pubblico. La seconda attività è sospesa a causa dell’impiego di un lavoratore non regolarmente assunto, evidenziando il ruolo cruciale della regolarità del personale in qualsiasi contesto lavorativo.

In un caso, un imprenditore è denunciato alla Procura della Repubblica di Avellino per non aver garantito ai suoi dipendenti un’adeguata formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Questo sottolinea l’importanza dell’adempimento delle normative relative alla sicurezza dei lavoratori.

Le verifiche condotte dai Carabinieri sono parte di un impegno continuo per garantire che gli eventi pubblici siano condotti in modo sicuro e che le imprese rispettino le normative vigenti.