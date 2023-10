Nella notte scorsa, Acerra è scossa da una terribile tragedia stradale che ha lasciato una famiglia devastata e una comunità intera in lutto. Il boato delle lamiere contorte e il fascio di luce abbagliante dei fari si sono trasformati in una notte che rimarrà indelebile nella memoria di questa cittadina. L’incidente si è verificato lungo Via Volturno, una strada di campagna che collega il centro di Acerra alla provinciale Caivano-Maddaloni. In un tragico scontro quasi frontale, due veicoli hanno incrociato le loro strade, causando una collisione devastante. La vita di una famiglia è stata spezzata all’istante, mentre due bambini combattono ora tra la vita e la morte all’ospedale Santobono di Napoli.

Le vittime di questa tragedia sono Rino Losco, 65 anni, e sua moglie, Lina Iannone, 45 anni, che viaggiavano a bordo della loro Fiat 600. L’urto violento ha proiettato la loro vettura fuori strada, causando la morte immediata di entrambi. Nel frattempo, i loro due figli, una bambina di sette anni e un fratellino di soli tre anni, sono rimasti intrappolati tra le lamiere contorte dell’auto e sono liberati solo grazie all’intervento tempestivo dei vigili del fuoco.

I due bambini sono stati trasportati d’urgenza all’ospedale Santobono di Napoli, dove sono attualmente ricoverati in rianimazione. Sebbene le loro condizioni siano critiche, ci conforta sapere che non sono in pericolo di vita, anche se la prognosi rimane riservata. Il bimbo di tre anni ha subito la rottura della milza e fratture multiple, mentre la sorellina presenta svariate fratture e problemi polmonari.

L’altro conducente coinvolto nell’incidente, M.D.L., un quarantenne residente ad Acerra, è medicato in clinica per escoriazioni e contusioni. Dopo alcune ore, è stato dimesso. Tuttavia, dopo essere stato sottoposto ai test per l’alcol e le droghe, è risultato positivo alla cocaina ed è stato immediatamente posto in stato di fermo con l’accusa di omicidio stradale.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti tempestivamente i carabinieri della compagnia di Castelcisterna e i poliziotti del commissariato di Acerra, che ora stanno conducendo un’indagine per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Entrambi i veicoli coinvolti sono stati sequestrati come parte delle indagini in corso.