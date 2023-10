In una mossa senza precedenti contro il crimine organizzato, i carabinieri del gruppo di Torre Annunziata hanno eseguito un’imponente operazione che ha portato all’arresto di 21 individui, sospettati infatti di essere coinvolti in attività legate all’associazione mafiosa e al traffico di sostanze stupefacenti. Su delega del procuratore distrettuale e in seguito a un’ordinanza emessa dal GIP del Tribunale di Napoli, le forze dell’ordine hanno preso d’assalto il territorio di Boscoreale e dintorni.

Le accuse nei confronti degli arrestati sono infatti varie e comprendono associazione per delinquere di tipo mafioso e associazione finalizzata al traffico di droga. Tredici dei sospettati sono condotti direttamente in carcere, mentre otto sono stati posti agli arresti domiciliari.

Tra i detenuti spiccano nomi noti in campo criminale, come Giuseppe Pesacane alias “Peppe,” Francesco Pesacane alias “Franchino,” e Pasquale Pesacane. Questi individui sono stati accusati di essere quindi i principali attori di una presunta organizzazione mafiosa attiva nel territorio. La famiglia Pesacane, con radici a Boscoreale e Pompei, è stata al centro dell’inchiesta, con diversi membri coinvolti dunque in attività illegali.

Ecco gli arrestati finiti in carcere:

PESACANE Giuseppe alias Peppe nato a Boscoreale il 16.09.1955

PESACANE Francesco alias Franchino nato a Boscoreale il 15.09.1954

PESACANE Umberto nato a Pompei il 05.09.1969

PESACANE Gabriele alias Sandro nato a Pompei il 24.07.1975

PESACANE Pasquale nato a Boscoreale il 25.05.1960

MARTIRE Santolo alias Marettiello nato a Boscoreale il 27.04.1966

RANIERI Giuseppe alias Peppe o Romano nato a San Giuseppe Vesuviano il 09.04.1967

GALISE Nicola nato a Pompei il 04.10.1999

CAROTENUTO Alessandro nato a Scafati il 03.03.1999

SOLIMENO Raffaele alias a capitana nato a Pompei il 04.04.1984

CURCIO Francesco alias Francuccio nato a Pomlei ol 26.06.1984

FERRICELLI Pasquale nato a Torre Annunziata il 21.05.1991

CASO Francesco alias Verzetiello nato a Pompei il 30.11.1994

Sono invece agli Arresti Domiciliari:

JANANI Azzeddine nato in Marocco il 10.05.1982

SEVERINO Francesco alias Ciccio nato a Pompei il 27.08.1969

NATALE GilIberto alias Alberto o Ferrovier nato a Boscotrecase il 05.02.1967

VANGONE Rosaria nata a Boscotrecase il 20.02.1957

GALLO Carmela nata a Castellammare il 04.07.1979

INGENITO Pasquale nato a Castellammare il 15.05.1990

RUSSO Gennaro nato a Napoli il 27.06.1975

CIRILLO Ferdinando nato a Pompei il 20.11.1960