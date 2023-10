Organizzato un flash mob dai membri del locale Circolo di Europa Verde per chiedere la riapertura della stazione “Parco Piemonte” della Circumvesuviana a Pomigliano d’Arco, nonché per promuovere “una reale mobilità sostenibile”. L’evento si terrà di fronte alla stessa fermata della linea ferroviaria, chiusa da un anno. Carmine D’Onofrio, portavoce di Europa Verde a Pomigliano, spiega: “È stato un anno di treni persi. Ora chiediamo alla Società EAV, che gestisce la linea della Circumvesuviana, di riaprire immediatamente la struttura agli utenti e ripristinare un servizio efficiente in termini di frequenza delle corse, puntualità e benessere del viaggio. La stazione è chiusa dal 20 ottobre 2022, per atti vandalici, secondo quanto riferito dall’EAV. È passato un anno e la stazione è ancora chiusa. Il trasporto pubblico locale è un bene di tutti e dobbiamo proteggerlo.”

D’Onofrio sottolinea che per i pendolari, quotidianamente si affrontano disagi, ritardi ingiustificati, soppressioni improvvisi delle corse e condizioni di viaggio difficili a causa del sovraffollamento e della sicurezza compromessa. In aggiunta, le tariffe sono aumentate, aggravando ulteriormente la situazione.

Il movimento promosso da Europa Verde a Pomigliano d’Arco mira a sollecitare l’attenzione sulle problematiche causate dalla chiusura della stazione e a sottolineare l’importanza di un servizio di trasporto pubblico efficiente e affidabile per la comunità locale.