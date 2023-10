L’Ente Autonomo Volturno (EAV) ha annunciato importanti aggiornamenti nel programma di esercizio delle linee vesuviane, con effetto a partire da domani, lunedì 16 ottobre. Queste modifiche riguardano le linee Napoli-Sarno e Napoli-Baiano, e mirano a migliorare l’efficienza del servizio per i viaggiatori.

Cambiamenti Chiave:

Treno delle ore 13:14 da Sarno per Napoli: A partire da domani, questa corsa sarà considerata una corsa festiva e verrà effettuata solo nei giorni festivi e la domenica. Nei giorni feriali (dal lunedì al sabato, festivi esclusi), la corsa verrà sostituita dal treno delle ore 13:38 da Sarno per Napoli.

Navette Napoli-Pomigliano: Durante i giorni feriali, saranno istituite due nuove navette sulla direttrice Napoli-Pomigliano. La prima partirà alle ore 6:12 da Napoli per Pomigliano d’Arco, mentre la seconda partirà alle 7:00 da Pomigliano d’Arco per Napoli. Queste navette mirano a migliorare la connettività tra queste due località e ad offrire opzioni di viaggio più convenienti per i pendolari.

Gli orari completi di tutte le linee della Circumvesuviana, comprese queste nuove modifiche, sono disponibili sul sito ufficiale dell’Ente Autonomo Volturno all’indirizzo www.eavsrl.it.