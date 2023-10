L’Ente Autonomo Volturno (EAV) ha annunciato un nuovo programma di servizio ferroviario sulla linea Circumvesuviana, mirato a soddisfare le esigenze degli studenti nella zona di Sorrento e Napoli. In risposta alle richieste pervenute per ripristinare il servizio ferroviario delle ore 8 da Sorrento in direzione Napoli, l’EAV ha programmato due corse, una alle 07:38 e l’altra alle 08:14, entrambe effettuate in tripla composizione, che consentiranno agli studenti di raggiungere Vico Equense rispettivamente alle 07:53 e alle ore 8:29.

Queste corse saranno utili a tutti gli studenti che iniziano la scuola tra le 8 e le 8:30. Inoltre, si valuterà la possibilità di anticipare la partenza del bus delle 7:20 per agevolare gli studenti provenienti da Massa Lubrense, in modo da consentire loro di raggiungere la stazione di Sorrento in tempo per la corsa delle 7:38.

Per quanto riguarda le richieste di ripristinare il servizio ferroviario delle ore 14 da Sorrento in direzione Napoli per la mobilità scolastica, il nuovo programma prevede due corse in tripla composizione nell’arco 13:38-14:14, soddisfacendo completamente tali esigenze.

L’EAV ha inoltre istituito due linee di bus integrativi che partono alle 7 da Vico Equense e raggiungono Sorrento in circa 30 minuti, rafforzando ulteriormente il servizio di trasporto nella penisola.

L’azienda ha sottolineato che l’offerta complessiva di trasporto sulla linea Napoli-Sorrento è aumentata rispetto all’inverno precedente, passando da 68 treni al giorno a 110, con un miglioramento significativo dell’indice di puntualità grazie alla riduzione degli incroci tra Pompei e Sorrento.

Inoltre, l’EAV ha smentito una fake news diffusa su Facebook riguardante la Circumvesuviana e ha annunciato che prenderà tutte le azioni necessarie, comprese quelle legali, per tutelare la sua immagine e denunciare comportamenti inaccettabili.