Un incidente durante una battuta di caccia ha scosso la tranquillità a Roccadaspide, quando un cacciatore di 45 anni è rimasto ferito dopo essere caricato da un cinghiale nella località di Mainardi di Aquara. L’ungulato ha attaccato improvvisamente il cacciatore, colpendolo più volte in diverse parti del corpo, causando una ferita grave alla gamba con una significativa perdita di sangue. Fortunatamente, è prontamente soccorso dai suoi compagni di caccia e trasportato all’ospedale di Roccadaspide per ricevere cure mediche immediate.

Il team medico ha applicato ben ottanta punti di sutura per trattare le ferite riportate, dimostrando prontezza ed efficacia nell’affrontare una situazione così critica. È incoraggiante sapere che, nonostante la gravità delle lesioni, l’uomo è ora fuori pericolo e è stato dimesso dall’ospedale dopo l’intervento sanitario.

Questo episodio sottolinea l’importanza di praticare la caccia in modo sicuro e responsabile, rispettando le precauzioni e le norme di sicurezza. Incidenti di questo genere evidenziano i rischi legati a questa attività e la necessità di essere consapevoli dei pericoli che possono presentarsi durante la caccia.