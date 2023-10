Nonostante il 2023 stia volgendo al termine, i cittadini italiani con un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) inferiore a 15.000 euro hanno ancora l’opportunità di richiedere vari bonus che potrebbero rappresentare un valido aiuto in un periodo di difficoltà economica. Questi incentivi sono stati messi a disposizione per supportare le famiglie in difficoltà, e sebbene abbiano specifici requisiti di idoneità, alcuni di essi sono ancora disponibili, ma bisogna fare in fretta poiché potrebbero scadere entro la fine del 2023.

Ecco una panoramica dei bonus attualmente disponibili per coloro che rientrano nella soglia dell’ISEE sotto i 15.000 euro:

Bonus Conto Corrente: Cittadini con un ISEE inferiore a 11.600 euro possono aprire un conto corrente base senza dover pagare il canone annuo e l’imposta di bollo. Questa agevolazione è estesa anche a coloro che ricevono una pensione fino a un limite annuale di 18.000 euro, anche se il loro ISEE supera 11.600 euro.

Reddito di Cittadinanza e ADI: Le famiglie con minori, persone con disabilità, anziani di 60 anni o più, o coloro che sono assistiti dai servizi sociali possono richiedere il Reddito di Cittadinanza fino alla fine dell’anno. Tuttavia, è importante notare che vi è un limite di 7 mesi complessivi di fruizione previsti dallo Stato. L’accesso a questo beneficio è riservato a coloro che presentano un ISEE inferiore a 9.360 euro annuali.

Supporto Formazione e Lavoro: Questa misura sostituisce il Reddito di Cittadinanza ed è destinata a individui con un ISEE inferiore a 15.000 euro. Offre un’indennità di 350 euro al mese per le persone “occupabili” che si trovano in condizioni di povertà estrema, con una durata di 12 mesi.

Agevolazioni Mutui Prima Casa: Le giovani coppie sotto i 36 anni possono beneficiare di agevolazioni per i mutui sulla prima casa grazie al Fondo di Garanzia CONSAP. L’ISEE deve attestarsi sotto i 15.000 euro.

Assegno Sociale: Questo aiuto prevede un contributo di 503,27 euro per il 2023 ed è erogato dall’INPS per 13 mesi a coloro che presentano un ISEE sotto i 15.000 euro.

Bonus Psicologo: Questa agevolazione prevede un contributo fino a 1.500 euro, ma l’avvio del bonus potrebbe richiedere ulteriori dettagli e procedure specifiche.

Bonus Cicogna: Questo bonus, riservato ai bambini nati o adottati nel 2022, scade il 31 ottobre 2023. Offre un contributo di 500 euro per i figli di dipendenti o ex dipendenti di Poste Italiane o dell’ex-IPOST.

Esenzione Pagamento Ticket Sanitario: L’esenzione può essere richiesta in base alla soglia di reddito e riguarda bambini fino a 6 anni, persone con più di 65 anni e disoccupati.

Bonus Occhiali: Questo bonus offre un contributo di 50 euro per l’acquisto di occhiali da vista o lenti a contatto correttive nel 2023, con un limite ISEE di 10.000 euro.

Questi bonus rappresentano un sostegno prezioso per coloro che ne hanno diritto. È fondamentale tenere presente i requisiti specifici e le scadenze per poter beneficiare di tali agevolazioni. La verifica dell’ISEE e la richiesta tempestiva sono essenziali per accedere a questi vantaggi, che possono contribuire a migliorare la qualità della vita di chi si trova in difficoltà economica.