La comunità di Figline Valdarno, in Toscana, è scossa da una terribile tragedia che ha portato alla morte di Martina Breschi, una giovane donna di 31 anni. La notizia ha lasciato incredula e sconvolta la cittadina e gran parte della regione, poiché la tragedia è avvenuta in circostanze drammatiche. L’incidente mortale ha avuto luogo sabato, intorno alle 16:40, quando Martina stava mettendo gli ultimi acquisti nel portabagagli della sua auto parcheggiata in via San Domenico, a pochi passi dalla centralissima piazza Serristori a Figline Valdarno. La giovane donna, originaria di Prato, si trovava in città per un motivo speciale: assistere al battesimo di sua figlia, che doveva essere una doppia festa per l’intera famiglia.

Martina e suo marito erano giunti a Figline Valdarno dalla Germania, dove la coppia lavorava, alternando il loro tempo tra Londra e la Germania. La giovane donna aveva scelto di trascorrere del tempo a Figline Valdarno per prepararsi alla celebrazione del battesimo della loro bambina. Insieme a Martina, la suocera di 66 anni, residente a Pistoia ma con una seconda casa a Pulicciano, era venuta a fare shopping in previsione della festa imminente.

Parcheggiata di fronte a un negozio, l’auto di Martina, una Mini con cambio automatico, è finita involontariamente messa in retromarcia mentre la giovane donna stava sistemando gli ultimi oggetti nel portabagagli. In un tragico istante, l’auto si è mossa all’indietro, travolgendo Martina. Nonostante i soccorsi siano stati immediatamente chiamati e il pronto intervento delle ambulanze della Croce Azzurra, della Misericordia di Figline, della Croce Rossa di Incisa e dell’automedica, ogni sforzo per rianimarla è stato vano.

La giovane donna è purtroppo deceduta davanti agli occhi sgomenti della suocera, ricoverata a Ponte a Niccheri in uno stato di choc, e della loro figlioletta. Poco dopo l’incidente, il marito di Martina è giunto sulla scena, affrontando l’orrore della situazione.