L’atteso momento è finalmente arrivato: è iniziata la demolizione del celebre chalet “La Terrazza,” situato in via Petrarca a Posillipo, una struttura che per molti anni è stata un punto di ritrovo per vip e calciatori. Tuttavia, nel corso del tempo, il luogo ha subito un drastico deterioramento ed è caduto in uno stato di abbandono. La storia di questa struttura risale a circa 14 anni fa, quando nel 2009 l’area finì oggetto di un sequestro. Da allora, è iniziata una lunga e complessa battaglia legale-amministrativa, durante la quale il sito è stato abbandonato al degrado.

Ieri, finalmente, è stata data l’autorizzazione per iniziare la demolizione. La struttura, infatti, era stata eretta in modo abusivo, senza le necessarie autorizzazioni, su un’area sottoposta a vincolo paesaggistico. Il suo ubicarsi su un’area destinata a un belvedere pubblico di circa 540 metri quadrati rendeva la situazione ancora più controversa.

Il celebre chalet, noto per la sua posizione panoramica, comprendeva vari manufatti abusivi, tra cui bar e cucina, con diverse aree chiuse e un’ampia zona pavimentata. La superficie da demolire supera i 300 metri quadrati.

Il sequestro di “La Terrazza” risale al lontano 2009, ma nel corso degli anni, il provvedimento di abbattimento è stato oggetto di numerosi contenziosi amministrativi. Alla fine, gli uffici tecnici di Palazzo San Giacomo hanno confermato la disposizione di demolizione.

L’area era stata lasciata in uno stato di degrado, con la presenza di piante infestanti e oggetti abbandonati. Prima dell’inizio della demolizione, è stata condotta una bonifica completa dell’intera area da parte degli operai specializzati di Napoli Servizi, la società multiservizi in house del Comune di Napoli.

La demolizione vera e propria è stata avviata ieri mattina dai tecnici di Napoli Servizi, su disposizione del Servizio Antiabusivismo Edilizio. Le spese sostenute per questa operazione, come da prassi, saranno addebitate al responsabile degli abusi.