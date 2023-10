Nella mattinata odierna, un’icona del passato industriale di Pozzuoli è finita abbattuta con una detonazione controllata. La Torre Ex Sofer, un serbatoio pensile in disuso da molti anni, ha fatto posto alla sicurezza in una decisione che ha coinvolto l’evacuazione temporanea dei residenti e il pieno rispetto delle norme di sicurezza. L’abbattimento della Torre Ex Sofer, situata nell’ex stabilimento industriale a ridosso del suggestivo waterfront di Pozzuoli, è eseguito grazie all’uso di una carica di tritolo, un’operazione attentamente pianificata per garantire la massima sicurezza nell’area circostante.

Già dalle prime ore del mattino, le strade vicine sono evacuate e i residenti temporaneamente allontanati dall’area per evitare qualsiasi rischio potenziale. Inoltre, è richiesto loro di chiudere finestre e utenze per garantire un ambiente sicuro durante l’operazione. Per il benessere dei cittadini coinvolti, è allestita un’apposita area di riparo nelle vicinanze, dove sono fornite informazioni costanti sullo svolgimento dell’operazione e sulle tempistiche previste.

La Torre Ex Sofer, un’imponente struttura che aveva catturato l’attenzione dei residenti e dei curiosi per molti anni, aveva recentemente destato preoccupazioni in merito alla sua stabilità. Queste preoccupazioni erano in parte scaturite dalle scosse di terremoto che hanno colpito l’area dei Campi Flegrei, un’area conosciuta per il fenomeno del bradisismo. Nonostante ciò, le verifiche eseguite sulla torre non avevano rivelato particolari criticità che giustificassero un abbattimento immediato.

L’abbattimento della Torre Ex Sofer era un evento che era pianificato da tempo. La decisione di procedere con l’abbattimento è presa con grande attenzione e in conformità con le normative di sicurezza vigenti, al fine di garantire la tutela dell’intera comunità.